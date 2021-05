Calciomercato Roma, svolta Icardi | Annuncio dell’ultim’ora

Icardi alla Roma, calciomercato: il bomber argentino nel mirino di Mourinho. C’è una novità dell’ultim’ora: lo scenario

Icardi Roma Calciomercato / Una delle delusioni stagionali in casa Psg è sicuramente Mauro Icardi. L’attaccante argentino, superato nelle gerarchie da Moise Kean, ha messo a referto soltanto 12 goals fino ad ora, non riuscendo ad inserirsi perfettamente negli schemi di gioco della compagine parigino.

Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, il bomber argentino sarebbe in odore di cessione, anche se Leonardo non ha la benché minima intenzione di richiedere meno di 55/60 milioni di euro, grossomodo la stessa cifra con la quale fu prelevato dall’Inter.

Maurito piace molto soprattutto ai top club italiano: prima il Milan, poi la Juventus, ed infine la Roma seguono con molto attenzione l’evolversi della situazione, pronte ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Tuttavia, c’è un’importante novità da prendere in considerazione.

Icardi alla Roma, calciomercato: la novità fa saltare il banco?

Come rivelato dal giornalista Alfio Musmarra su Top Calcio 24, sebbene Icardi abbia disputato già due stagioni in Francia, il club che vorrà acquistarlo quasi sicuramente non potrà disporre dei benefici legati al decreto crescita. Il che significa che se Maurito non andrà incontro alle esigenze dei club italiani, e deciderà di mantenere il suo attuale stipendio, saranno ben 10 i milioni di euro netti che gli saranno corrisposti ( 20 milioni lordi).

Notizia da non trascurare, e che potrebbe alla fine rivelarsi decisiva nella tanto sospirata ipotesi di un ritorno dell’ex capitano dell’Inter nel Belpaese.