Calciomercato Roma, “assist” di Kane | Rivoluzione su Mourinho

Kean su Mourinho, calciomercato Roma: ecco le parole dell’attaccante inglese sull’ex allenatore con gli Spurs

Calciomercato Roma Kane / Con l’annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma, è scattato inevitabilmente il tam tam mediatico, relativo ai possibili acquisti che lo Special One chiederà alla dirigenza capitolina. Nelle ultime ore si è vociferato di un possibile interesse per Herry Kane, il cui contratto con il Tottenham, in scadenza nel 2024, non sarà rinnovato, per la volontà dell’attaccante inglese di cambiare aria.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta Icardi | L’annuncio dell’ultim’ora

A Sky Sports Uk, l’attaccante ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con Mourinho: “Con Pochettino eravamo abituati ad un altro modo, sia nello stile di gioco, sia nell’organizzazione tattica, sia nell’approccio alle partite. Si tratta comunque di due grandi allenatori. Con Pochettino facevamo molto lavoro in palestra, mentre con il portoghese non tanto. Con Josè abbiamo avuto un rapporto molto buono fin dall’inizio; ci capivamo, vedevamo nello stesso modo. Mourinho ha tantissima esperienza, soprattutto nelle partite importanti: voleva inculcare questa mentalità anche a noi. Molto probabilmente c’è qualcosa che non andava nello spogliatoio, ma da parte mia è stato fantastico.”