Calciomercato Roma, addio con il club giallorosso ma non solo

Decisione presa per il suo futuro. A sorpresa potrebbe cambiare radicalmente il suo destino.

Per quanto riguarda la porta la Roma in quest’ultmi anni non è stata molto fortunata. L’acquisto di Pau Lopez, dopo quello di Olsen, ha fatto sborsare tanti soldi al club capitolino, che ormai da quando hanno lasciato la capitale sia Szczesny che Alisson non hanno trovato dei grandi portieri all’altezza, o almeno non hanno convinto appieno. Proprio per questo Tiago Pinto e Mourinho stanno cercando il profilo ideale dal quale ripartire. Chissà se anche il giovane Daniel Fuzato farà parte della rosa della prossima stagione, magari come secondo. Per Pau Lopez tra poco ci sarà la riabilitazione a seguito dell’operazione alla spalla, mentre il futuro di Olsen, di ritorno dall’Everton, è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Roma, Mirante si ritira?

Chi, invece, quasi certamente non farà parte della Roma targata José Mourinho è Antonio Mirante. Il contratto dell’estremo difensore classe ’83 (38 anni a luglio) non sarà rinnovato e non è detto che lo stesso portiere possa continuare altrove. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, potrebbe anche scegliere di appendere gli scarpini al chiodo, senza cercare altre sistemazioni. Non è escluso, dunque, che per l’ex Juventus, Sampdoria, Parma e Bologna, tra i tanti club nei quali ha militato, possa dire basta con il calcio giocato.