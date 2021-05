Calciomercato Roma, valigie pronte: Mourinho non lo trattiene

Calciomercato Roma, in molti domenica giocheranno l’ultima partita con i colori giallorossi: è tempo di saluti.

Sfoltire rosa e ingaggi. Ma anche perché ormai non fanno più parte di un progetto tecnico che cambierà radicalmente dalla prossima stagione. Sono molti gli elementi giallorossi che contro lo Spezia affronteranno la loro ultima partita con la maglia della Roma. Chi perché è in scadenza di contratto e chi perché verra messo sul mercato. E potrebbe anche essere utilizzato per qualche scambio.

Andiamo con ordine però, partendo da dietro. Dal portiere, precisamente, con Mirante che saluterà la compagnia. Nessun rinnovo per l’estremo difensore. E partiranno anche Bruno Peres (direzione Turchia), Fazio e Juan Jesus. Così come anche Carles Perez potrebbe essere messo sul mercato per arrivare a qualcuno che garantisca maggiore continuità. Senza dimenticare, infine, Pastore. Il Flaco è al passo d’addio, spiega il Corriere dello Sport.

Calciomercato Roma, ha le valigie pronte, sperava in Mourinho

Un discorso diverso va fatto per Davide Santon, che proprio Mourinho ha lanciato più di 10 anni fa quando erano insieme all’Inter. L’esterno spera di giocare nell’ultima gara di campionato, magari anche uno spezzone, per mettersi in mostra davanti agli occhi attenti dell’allenatore portoghese che guarderà dalla sua casa di Londra. Poi, Santon, aspetterà solamente di parlare con lo Special One per capire le reali intenzioni. Ma tutto porta ad una separazione.

Il difensore è pateticamente chiuso la prossima stagione dall’arrivo di Reynolds e dalla riconferma ormai certa di Karsdorp. Santon ha ancora un altro anno di contratto con la Roma che però, al momento, non sembra proprio avere l’intenzione di trattenerlo. Sarà quasi certamente addio. Non c’è più spazio per i sentimenti.