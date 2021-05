Calciomercato Roma, grana cessioni | Salta la conferma, torna a Trigoria

La Roma nel prossimo calciomercato avrà il bisogno di vendere diversi calciatori. Tra questi c’è anche un ritorno pesante dalla Francia.

La Roma, dopo l’arrivo di Mourinho, dovrà guardare alla costruzione della prossima rosa. Un squadra che parte certamente da una buona base ma a cui devono essere aggiunti quei giusti tasselli che possono renderla competitiva in tutte le competizioni che disputerà.

Discorso chiave, forse prima ancora degli innesti da fare, è la cessione dei cosiddetti esuberi. Molti sono infatti i calciatori che la società giallorossa dovrà riuscire a piazzare nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Roma, riecco Nzonzi

Uno dei giocatori da piazzare viene, o meglio ritorna alla base, dalla Francia. Stiamo parlando di Steven Nzonzi. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista francese è uno dei casi più spinosi da risolvere al più presto nei dintorni di Trigoria.

Il campione del mondo in carica con la nazionale transalpina torna dal prestito al Rennes, dove ha confermato di stare bene in Francia e di voler rimanere lì. Lo stesso Rennes ha però non è interessato a confermarlo, anche se in stagione è stato utilizzato molto (ben 33 partite, condite da un solo gol).

Nzonzi venne acquistato (dall’ex direttore sportivo Monchi) dal Siviglia per 26 milioni più 4 di bonus, con un contratto da 3 milioni netti a stagione. L’unica stagione da lui disputata a Roma fu la prima, ovvero quella del 2018/19, dove di certo non lasciò il segno.

Poi sono arrivati i 6 mesi travagliati al Galatasaray fino all’esperienza sicuramente più positiva al Rennes. La Roma si augura di trovargli una sistemazione al più presto, ma intanto lo convocherà al raduno di luglio, che con molta probabilità si terrà proprio a Trigoria.