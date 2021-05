Potrebbe essere ancora lontano da Roma il futuro del giocatore giallorosso. Ecco la valutazione e i club interessati.

Ancora incerto il futuro di molti giocatori della Roma, sia quelli che sono già presenti in rosa che quelli che torneranno dai prestiti. Il calciomercato del club giallorosso non è ancora iniziato, ma solamente José Mourinho e il suo staff potranno avere le idee più chiare dopo i primi giorni di lavoro, che dovrebbero aggirarsi per la prima settimana di luglio. Tutto dipenderà anche se la Roma dovrà disputare una sola competizione, oppure due, che nel caso sarebbe la qualificazione alla UEFA Conference League. Step by step verranno sistemati tutti i tasselli, a cominciare dal portiere.

Calciomercato Roma, Under rimane in Premier

Uno dei quasi sicuri rientranti a Trigoria è Cengiz Under, per il quale il Leicester non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Sull’esterno offensivo turco, che in questa stagione ha realizzato due gol e fornito tre assist in 19 presenze con la maglia delle Foxes, tra campionato, Europa League e FA Cup, potrebbe esserci una vera e propria asta, con la Roma che a quel punto incasserebbe un’ottima somma. Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, a bussare alla porta della Roma potrebbe presentarsi l’Arsenal di Mikel Arteta, ma i Gunners non sarebbero gli unici su Under, visto che anche Milan e Borussia Dortmund sono sulle sue tracce. L’offerta che potrebbe arrivare è di circa 20 milioni di euro (17,2 milioni di sterline). Il turco potrebbe prendere il posto del partente Willian.