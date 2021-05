Domani si giocheranno gli ultimi novanta minuti di Serie A, che saranno decisivi per la Roma che deve ancora mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Conference League. Napoli, Milan e Juventus sono inoltre in corsa per i due posti rimasti per partecipare alla prossima Champions League. Partite determinanti che potrebbero influenzare anche il calciomercato della Roma.

GUARDA IL VIDEO!