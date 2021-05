Calciomercato Roma, inserimento Bayern Monaco: firma vicina

Calciomercato Roma, il centrocampista si allontana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo è vicino al Bayern Monaco

Si allontana uno degli obiettivi di mercato della Roma. O almeno, uno di quei nomi che nei giorni scorsi è particolarmente girato dalle parti di Trigoria. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti, starebbe per firmare con il Bayern Monaco, che avrebbe bruciato la concorrenza sia dei giallorossi ma anche del Barcellona.

Georgino Wijnaldum quindi, il centrocampista del Liverpool che si svincolerà alla fine della stagione, avrebbe deciso la sua prossima destinazione. In Germania, agli ordini di Nagelsmann, che nelle scorse settimane è stato ufficializzato dai bavaresi dopo l’addio di Hansi Flick. Un colpo importante per i tedeschi, un elemento in meno per la Roma, che in un momento, visto anche l’arrivo di Mourinho, sembrava davvero fare sul serio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la rivelazione: “Ho detto no ai giallorossi”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la corsa Champions influenza le scelte | VIDEO

Calciomercato Roma, sfuma Wijnaldum

Sfuma quindi il centrocampista olandese. Ma la Roma, soprattuto in mezzo al campo, è alla ricerca di quell’elemento che possa alzare l’asticella della rosa. Rimane aperta, anzi apertissima, la pista che porta ad un altro calciatore che attualmente gioca nella Premier League: vale a dire Matic, che Mourinho ha già avvenuto alle sue dipendenze quando allenava il Manchester United. A 10 milioni si potrebbe chiudere una trattativa che sembra avviata.

Wijnaldum non andrà nemmeno al Barcellona. Koeman è pronto a lasciare alla fine della stagione e, per questo, si è anche riaperta la trattativa che potrebbe portare a Depay. Il centravanti – olandese anche lui – lascerà il Lione. E se in un primo momento sembrava fatta per un suo trasferimento in Spagna, i giallorossi sono tornati prepotentemente in gioco nelle ultime ore.