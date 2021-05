Continuano voci e indiscrezioni sul calciomercato Roma, legate anche a quanto sta accadendo all’estero e in Spagna in particolare

Cercare il giusto mix tra qualità e risparmio rappresenta la stella polare del calciomercato Roma, ma non solo. Complici le conseguenze dell’emergenza covid, quasi tutti i club avranno a disposizione pochi soldi per implementare le proprie rose. Più che in altri anni, dunque, pescare dal mercato degli svincolati può rivelarsi davvero fondamentale. Una condizione cui devono sottostare anche le maggiori società europee, compreso il Barcellona, alle prese con un bilancio a dir poco spaventoso. I catalani stanno per annunciare l’ingaggio di Sergio Aguero per le prossime due stagioni, ma l’argentino non è l’unico giocatore trattato in questo momento.

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: Depay può saltare

Ormai da tempo, sono stati avviati i contatti con Memphis Depay. In scadenza il 30 giugno del 2020, l’attaccante del Lione piace molto anche alla Juventus e alla Roma, che potrebbero ricevere un regalo molto importante dalla dirigenza blaugrana. Secondo ‘Mundo Deportivo’, infatti, l’attaccante olandese sbarcherà in Catalogna solamente in caso di conferma di Ronaldo Koeman. Uno scenario che ad oggi appare molto complicato, con Laporta pronto ad effettuare una rivoluzione totale, proprio a partire dall’allenatore.

Una situazione da monitorare con estrema attenzione, nonostante la prima coesistenza tra attaccante e José Mourinho non fu così facile ai tempi del Manchester United. Il profilo di Depay a 27 anni rispecchia in toto il mix tra esperienza internazionale ed economicità di cui parlavamo sopra, con ancora molti anni di carriera davanti a sé.