Calciomercato Roma, irrompe il Wolverhampton | Tentazione Premier League

Calciomercato Roma, quella in programma per domani 23 maggio sarà l’ultima partita di Fonseca come allenatore della Roma. Per lui ed alcuni giocatori potrebbe prospettarsi scenari inattesi.

Non solo in Italia, infatti, si assisterà ad un interessante ed intricato valzer delle panchine. Che la Roma avrebbe cambiato allenatore si sapeva da almeno metà stagione mentre, per quanto concerne le altre squadre, il futuro dei rispettivi mister resta ancora enigmatico.

Nonostante la vittoria dello scudetto, infatti, Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter in seguito alle complicazioni finanziarie del club. Più sicura, invece, la panchina di Pirlo dopo aver portato a casa il secondo trofeo nazionale.

Anche Napoli e Lazio sembrano destinate ad affidarsi a nuove gestioni tecniche: i partenopei hanno da tempo messo le mani sull’ex Roma, Luciano Spalletti, il cui approdo spingerebbe Gattuso sulla panchina biancoceleste.

Nessuno scenario è perfettamente delineato e ci potrebbero essere interessanti novità e cambiamenti in qualsiasi momento. Discorsi analoghi si possono fare anche per gli altri campionati europei e, in particolar modo, per la Premier League.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta Icardi | L’annuncio dell’ultim’ora

Calciomercato Roma, Fonseca vicino al Wolverhampton

In particolar modo, dopo l’esonero di Mourinho, il Tottenham è alla ricerca di un allenatore col quale si possa iniziare un nuovo ciclo per i prossimi anni.

Il profilo individuato sarebbe quello di Nuno Espirito Santo, il cui contratto con il Wolverhampton scadrà il prossimo mese: il tecnico è rappresentato da Jorge Mendes che, stando a quanto riportato dal Mirror, starebbe già spingendo per portare il portoghese verso Londra.

Negli scorsi mesi le Wolves avevano contattato ten Hag e Nagelsmann per capire eventuali disponibilità e possibilità di ingaggio: il primo ha però da poco rinnovato con l’Ajax mentre il giovanissimo mister siederà sulla panchina del Bayern Monaco tra qualche mese.

Ciò spiega il perché la scelta, al momento, sia ricaduta su Paulo Fonseca. L’ex Shakhtar lascerà la Roma fra poco più di 24 ore e vorrebbe prendersi del tempo prima di ponderare un’eventuale decisione.

Dall’Inghilterra si infittiscono le voci circa l’interesse da parte della società di Steve Morgan ma, comunque, non c’è ancora nulla di definito. Ci limitiamo a sottolineare che le possibilità di vedere l’ormai ex giallorosso su una panchina di Premier League iniziano ad aumentare.