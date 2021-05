Calciomercato Roma, svolta per il portiere | Mou accontentato

Calciomercato Roma, capitolo portiere: l’addio di Pau Lopez sempre più vicino, si cerca un nuovo estremo difensore

Calciomercato Roma Pau Lopez Rui Patricio / Non è stata una stagione facile per gli estremi difensori della Roma, per usare in eufemismo: i vari avvicendamenti tra i pali, sia per questioni tecniche, sia per motivi squisitamente fisici, hanno determinato non pochi grattacapi. Pau Lopez ha alternato prestazioni esaltanti ad altre deludenti; lo stesso si può dire di Mirante, al quale nelle ultime gare è stato preferito Fuzato, su cui la dirigenza capitolina è intenzionata a puntare.

La sensazione è che, nolente o volente, il reparto dovrà essere puntellato. Non è un caso che nelle ultime ore circoli con molta insistenza il nome di Rui Patricio: un profilo che Josè Mourinho conosce piuttosto bene, e che gradirebbe avere con sé nella sua nuova esperienza in Serie A. Secondo quanto riferito da “Il Tempo“, il contratto dell’estremo difensore con il Wolverhampton, in scadenza nel 2022, potrebbe non essere rinnovato. I Wolves lo valutano circa 10 milioni di euro, ma si accontenterebbero anche di qualche milione di euro in meno, pur di assecondare le richieste del lusitano, che ha sempre dimostrato grande professionalità.

Rui Patricio alla Roma, calciomercato | Destino di Pau Lopez segnato

Con un Fuzato in rampa di lancio, un Mirante il cui futuro è tutto da decidere, e con i sondaggi per il nuovo portiere in corso, le porte per una permanenza di Pau Lopez sembrano essersi chiuse a doppia mandata. Si cercherà di capitalizzare al massimo dalla sua cessione, ma non si segnalano trattative ufficiali in tal senso, ma soltanto dei colloqui informali. Ci sarà tempo per sistemare un reparto che dovrà necessariamente essere la base da cui impostare la nuova Roma di “don José“: lo Special One avrà un nuovo padrone della porta della “sua” Roma.