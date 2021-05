La Roma si immerge già nel prossimo Calciomercato. Si ripartirà da José Mourinho, che potrebbe ricevere un giocatore dal Barcellona.

Domani sera alle ore 20:45 si chiuderà ufficialmente la stagione 2020/2021 della Roma. Si concluderà anche l’esperienza di due anni del tecnico Paulo Fonseca, il quale lascerà la capitale. Ancora non si sa il destino dell’allenatore portoghese, anche se su di lui ci sono sia club italiani che esteri, per ultimo l’interessamento del Wolves. Il futuro della Roma però è abbastanza chiaro, si passa da un portoghese ad un altro, questa volta più affermato, un vero e proprio brand, ovvero José Mourinho. Da lui si è scelto di ripartire, in attesa di capire quale saranno le competizioni alle quali la Roma parteciperà la prossima stagione, e domani sera lo si saprà definitivamente.

Calciomercato Roma, colpo dal Barcellona

Tra i tanti giocatori che il club giallorosso ha in rosa, soprattutto su due c’è massima attenzione sul futuro. Il primo è Edin Dzeko, il quale ha ancora un anno di contratto a 7,5 milioni di euro a stagione e quella di domani contro lo Spezia potrebbe essere la sua ultima partita in giallorosso, visto che comunque la Roma andrà a caccia di un’altra punta. Il secondo, invece, è Alessandro Florenzi, sempre più vicino al ritorno nella capitale visto che non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain. Qualora il terzino dovesse andare via a quel punto la Roma dovrà trovare un altro giocatore da affiancare a Rick Karsdorp.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net‘ il rinforzo per la corsia di destra potrebbe arrivare ancora una volta dal Barcellona, con Sergi Roberto entrato nel mirino. La cessione dello spagnolo sarebbe tra le tante vendite previste dal presidente blaugrana Laporta e il costo dell’operazione potrebbe essere di 15 milioni di euro circa, visto che l’esterno ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Tiago Pinto potrebbe regalare a Mourinho un giocatore versatile in grado di ricoprire più ruoli.