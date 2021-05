Calciomercato Roma, rinnovo rimandato | Trattativa in stand by

Calciomercato Roma, al momento il rinnovo del calciatore non è una priorità: le ultime indiscrezioni sulle manovre giallorosse

Calciomercato Roma Villar / Nella nuova Roma di José Mourinho, Gonzalo Villar potrebbe rivestire un ruolo di primo piano. Il murciano si è ritagliato uno spazio importante all’interno delle rotazioni di Paulo Fonseca, collezionando ben 46 presenze in stagione, e dimostrando una sapienza tattica e una consapevolezza dei propri mezzi da non trascurare.

Il classe ’98 non ha messo a referto nessuna rete, ma è stato in grado di dare ritmo e verticalità alla manovra: non è un caso che sia stato preferito molte volte a Diawara, un calciatore più dinamico, con doti meno da “regista”. Villar, dunque, rappresenta il nuovo che avanza, ed è questa la ragione per la quale la dirigenza capitolina è assolutamente intenzionata a puntare su di lui.

Secondo quanto riferito dal Tempo, però, non ci sarebbero aggiornamenti sul fronte rinnovo: il suo contratto scade nel 2024, e il summit tra Tiago Pinto e l’agente del calciatore dei giorni scorsi è stato un cordiale commiato di fine stagione, nel quale non si è parlato di aspetti meramente contrattuali.

Villar, rinnovo con la Roma | Calciomercato, non ci sono novità

Non ci sono novità, dunque, sul fronte rinnovo: non c’è fretta sotto questo punto di vista, ed è probabile che i discorsi siano approfonditi tra qualche mese. Lo spagnolo è stato accostato a più riprese alla Juventus, nell’ipotesi di uno scambio con Bernardeschi, ma al momento si tratta di uno scenario seccamente smentito dalle parti: la Roma è contenta del rendimento di Villar, e l’ex Elche è contento di poter continuare la sua esperienza nella Capitale.