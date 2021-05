Roma, calvario finito: Nicolò Zaniolo è pronto al rientro

Roma, è ufficiale il nuovo “acquisto” per la prossima stagione. Zaniolo è pronto al rientro dopo l’ultima visita in Austria da Fink

Un calvario durato nove mesi. Adesso, Nicolò Zaniolo, è pronto finalmente a tornare in campo. La visita di oggi in Austria dal dottor Fink, il chirurgo che lo ha operato al legamento crociato del ginocchio sinistro nello scorso mese di settembre dopo lo stop in Nazionale, ha dato l’esisto sperato. Tutto ok: Zaniolo può ricominciare a giocare.

Il primo vero acquisto per la Roma. Il primo regalo a Mourinho, che potrà contare sul fantasista sin dai primi giorni di luglio, quando dovrebbe avere inizio ufficialmente la prossima stagione con il ritiro che si dovrebbe svolgere a Trigoria. Zaniolo, che nelle ultime settimane ha lavorato al ritmo della doppia seduta al giorno per non perdere il nessun modo il tono muscolare, ha già fatto vedere su Instagram la sua felicità.

Roma, Zaniolo è pronto a tornare in campo

Sarà l’arma in più per la Roma nella prossima stagione. Anche perché adesso è veramente finito il tempo di continuare a pensare in maniera negativa. Zaniolo ha voglia di spaccare il Mondo. E lo farà con la maglia giallorossa addosso. Una buona notizia per l’ambiente che domani si prepara a chiudere questa stagione con la trasferta sul campo dello Spezia. Sarà l’ultima partita di Fonseca. Che ricordiamolo, non ha mai potuto contare su Nicolò per tutta la stagione.

Non è comunque tempo di pensare al passato adesso. C’è da iniziare a preparare il prossimo campionato. Zaniolo continuerà a lavorare a Trigoria ancora per un paio di settimane. Vuole farsi trovare pronto a luglio. Poi si concederà probabilmente qualche giorno di vacanza. Ma sempre col pensiero al campo. Perché un anno fermo è veramente troppo.