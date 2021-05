Calciomercato Roma, fatto fuori | Ecco il bomber per Mourinho

Calciomercato Roma, ormai è stato fatto fuori: ecco chi potrebbe essere il bomber per Mourinho nella prossima stagione. Serve la Conference

Fatto fuori. Totalmente. Da tutte le gerarchie. E, nemmeno nell’ultima giornata di campionato è stato convocato. Ormai è al passo d’addio, e come ampiamente anticipato da Asromalive, il bomber per José Mourinho potrebbe tranquillamente arrivare dall’Inghilterra.

Serve comunque arrivare in Conference League. Basterà battere lo Spezia questa sera per incassare quei 20 milioni di euro che la partecipazione alla nuova competizione della Uefa garantisce. E subito dopo, quel gruzzolo, potrebbe sicuramente essere investito sul mercato per andare a completare il reparto avanzato. Lì dove anche Dzeko, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe rimanere per un altro anno.

Calciomercato Roma, Abraham obiettivo concreto

Tuchel lo ha praticamente messo ai margini. E il classe 1997 nazionale inglese non ha nessuna intenzione di passare un’altra stagione come questa. Nonostante una finale di Champions League ancora da giocare. Abraham diventa quindi un obiettivo concreto – che lo stesso quotidiano rosa ribadisce oggi – che potrebbe trovare spazio nella prossima Roma di José Mourinho.

Una trattativa che non dovrebbe essere impossibile. Anche perché come detto Tuchel gli preferisce Werner in tutte le occasioni. Una situazione che ha stancato il centravanti inglese che starebbe cominciando a guardarsi intorno. Servono quei 20 milioni, come detto, che arriveranno solamente dalla qualificazione alla prossima Conference League. Ecco perché diventa decisiva la sfida di questa sera in terra ligure contro la squadra allenata da Italiano e che non ha nulla da chiedere a questo ultimo atto della stagione.