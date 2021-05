Il tecnico giallorosso lascia la Roma ma potrebbe non lasciare il campionato italiano. Ecco le sue dichiarazioni.

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine della partita pareggiata per 2-2 contro lo Spezia nell’ultima giornata di campionato, che è valsa la qualificazione alla UEFA Conference League, visto il settimo posto acquisito. “E’ stata una partita molto difficile. Il primo tempo non abbiamo giocato, ho detto ai ragazzi che così non sarebbe stato possibile cambiare il risultato. La seconda parte è stata completamente diversa e abbiamo fatto due gol importanti per noi”.

Calciomercato Roma, annuncio Fonseca

Il suo più grande pregio rapporto tutto ambiente, lascia un buon ricordo. Il suo piu grande errore? la cosa che ha imparato di piu?

Tante cose ho imparato, molte cose. Non voglio dirne una sola, ma è stata una stagione importante per me e per il mio futuro. E’ stato un grande piacere allenare la Roma, sono cresciuto molto. Il calcio italiano non è facile per un allenatore che arriva da fuori. Oggi posso dire che sono adattato

possibilità italia firenze?

Ci sono possibilità di restare, così come di andare fuori oppure rimanere a casa. Vediamo che succede prossima settimana.

Fiorentina

Non posso dire niente in questo momento (ride, ndr)