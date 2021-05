Calciomercato Roma, occasione dal Barcellona | Blitz per il difensore

Calciomercato Roma, occasione in difesa: Mourinho fiuta il colpaccio dal Barcellona. C’è un difensore dei blaugrana che stuzzica il portoghese

Calciomercato Roma Lenglet Barcellona / Sebbene Mancini e Spinazzola abbiano sfoderato prestazioni molto confortanti, l’impressione è che Tiago Pinto in estate avrà il suo bel da fare per cercare di migliorare un reparto, quello difensivo, che troppe volte non si è dimostrato all’altezza della situazione. Soprattutto Chris Smalling è finito sul banco degli imputati: e non è un caso che l’inglese, complice il feeling non proprio speciale con Mourinho, possa essere il primo a fare le valigie.

Lo Special One avrebbe chiesto un centrale duttile, e che abbia già calcato palcoscenici internazionali. Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, e più nello specifico da Don Balon, all’ex tecnico dell’Inter piace e non poco il profilo di Clement Langlet, in uscita dal Barcellona. Il difensore non è riuscito ad integrarsi al meglio nello scacchiere tattico di Koeman, e a fronte di un’offerta vantaggiosa, potrebbe partire.

Lenglet alla Roma, calciomercato | La richiesta del Barca è chiara

Roma Lenglet / Il Barca è stato chiaro: Lenglet parte per 30 milioni di euro, e solo dopo che i blaugrana saranno riusciti a mettere le mani sul grande obiettivo per la difesa, ovvero Pau Torres del Villareal. Tuttavia, l’impressione è che i catalani potrebbero accontentarsi anche di una cifra minore, per finanziare l’acquisto del mastino del “Sottomarino Giallo“: a quel punto, la cessione di Lenglet rappresenterebbe una buon occasione per fare cassa, e piazzare l’affondo decisivo per Torres. Seguiranno aggiornamenti.