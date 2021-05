Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan | Mourinho ha deciso

Mkhitaryan rinnova con la Roma? Calciomercato, sembra essere arrivata ad un punto di svolta la situazione legata all’armeno

Calciomercato Roma Mkhitaryan / Dopo l’annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma, erano sorti alcuni dubbi sull’eventualità che Henrikh Mkhitaryan potesse non prolungare il suo contratto con i giallorossi in scadenza quest’estate.

Ipotesi per certi aspetti paradossale, alla luce dell’ottima stagione di cui l’armeno si è reso protagonista: l’ex Arsenal ha messo a referto qualcosa come 14 goals quest’anno, dimostrando tecnica e abilità finalizzativa da vero bomber.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da TMW, però, non ci dovrebbero essere problemi per il rinnovo contrattuale: non sono state ancora rese note le cifre dell’affare, ma lo Special One avrebbe spinto alla firma, dal momento che ha intenzione di puntare su di lui come collante tra il centrocampo e l’attacco per la nuova Roma.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca: trapela ottimismo tra le parti, e la sensazione è che il bandolo della matassa possa essere trovato a stretto giro di posta. Questo con buona pace del Milan, che pure aveva sondato con molto interesse la situazione.