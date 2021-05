Calciomercato Roma, non solo Milan | Si offre a zero

Calciomercato Roma, occasione a parametro zero: altro nome sulla lista di Josè Mourinho per la prossima stagione

Calciomercato Roma Lenglet / Con la partita in casa dello Spezia si conclude una stagione ricca di alti (pochi) e bassi (molti) per la Roma. La squadra giallorossa ha fallito per il terzo anno consecutivo l’accesso alla Champions League e per invertire questo trend deleterio ha deciso di affidarsi a José Mourinho. Uno step necessario, ma non sufficiente per cancellare le macerie degli ultimi due campionati. Le mosse di mercato saranno fondamentali per capire le reali ambizioni giallorosse.

Tra proposte di procuratori e intermediari e trattative reali, sono diversi i dossier finiti sulla scrivania di Tiago Pinto. Alla prima categoria appartiene il profilo di Ryan Bertrand. L’esterno sinistro si libererà dal Southampton a parametro zero e negli ultimi giorni alcuni operatori di mercato hanno fatto dei sondaggi con la Roma. Ad oggi, il suo ingaggio non viene ritenuto prioritario, perché lo Special One vuole valutare bene Calafiori, ma anche perché ci sono altri nomi che stuzzicano di più, come Nuno Tavares. Il 31enne inglese piace ad Arsenal, Leicester e Milan: pista da seguire con molta attenzione, in quanto potrebbero esserci aggiornamenti a stretto giro di posta