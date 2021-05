Calciomercato Roma, obiettivo Mourinho: offerto a Real e Barcellona

Calciomercato Roma, l’obiettivo di Mourinho offerto anche a Real e Barcellona. Ma i giallorossi sono in vantaggio. Garanzia Special One

Uno degli obiettivi della Roma per la prossima stagione sarebbe stato offerto anche al Real e al Barcellona. Ne parla Todofichajes, in Spagna, sottolineando come il Tottenham, che ne detiene il cartellino, ha tutta l’intenzione di metterlo sul mercato per centrare un’importante plusvalenza.

Mourinho lo ha voluto con lui nel momento in cui ha preso le redini della squadra londinese. E anche dopo il suo esonero, il centrocampista, ha continuato a giocare con regolarità. Non sarà facile arrivarci, senza dubio, ma in questo momento i giallorossi sembrerebbero avanti nella trattativa soprattutto perché c’è Mourinho che offre delle garanzie per il suo impiego. Servono, però, almeno 40 milioni di euro. Una cifra importante.

Calciomercato Roma, su Hojbjerg anche Real e Barcellona

L’agente di Hojbjerg, Zahavi, oltre a mantenere vivi i contratti con la Roma, avrebbe comunque cercato di sondare il terreno anche in Spagna, mettendo sul piatto il profilo del proprio assistito che in questa stagione ha giocato tutte le partite con il Tottenham segnando 2 reti e servendo 4 assist. Per gli Spurs, come riportando dalla Spagna, sarebbe solamente un’operazione economica. Niente di più. Perché il centrocampista ha fatto sicuramente bene fino al momento.

Rimane il fatto, come detto, che la Roma ha la possibilità di giocarsi la carta Mourinho. Lo Special One stravede per Hojbjerg e farebbe carte false per averlo. E Tiago Pinto, sopratutto se riuscisse a piazzare qualche buona operazione in uscita visti gli esuberi, sarebbe pronto ad accontentarlo.