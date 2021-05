Calciomercato Roma, futuro portiere: inserimento Juventus

Calciomercato Roma, s’inserisce la Juventus per uno degli obiettivi giallorossi per la prossima stagione. Ma occhio anche all’Everton

Alla ricerca di un portiere per la prossima stagione – e forse anche di un dodicesimo – la Roma sta scandagliando tutte le ipotesi. Da Musso, a Gollini e Cragno in Italia, pensando anche al mercato estero soprattutto in Inghilterra. La Premier potrebbe diventare una terra di conquista per i giallorossi, che guardano con interesse al Manchester United, ex squadra di Mourinho, che ha diversi elementi che potrebbero fare caso alla Roma.

Ed è proprio nei Red Devils che gioca Romero, il portiere argentino ex Sampdoria, che alla fine della stagione andrà in scadenza di contratto. Chiuso da de Gea e da Henderson, è ora di cambiare aria. Il Daily Mail, in Inghilterra, riporta un interessamento della Roma ma anche della Juventus, con la società bianconera che è alla ricerca di un estremo difensore per tamponare la partenza di Buffon.

Calciomercato Roma, su Romero anche l’Everton

Sul portiere, inoltre, ci sarebbe anche l’Everton di Ancelotti. Che proprio dalla Roma in questa stagione ha avuto in prestito Olsen, che soprattutto per dei problemi extra campo, dovrebbe tornare a Trigoria il prossimo mese di luglio. Ma non dovrebbe comunque rimanerci molto, i giallorossi non puntano su di lui.

In questo intreccio di portieri, la scelta di Tiago Pinto, in sintonia con Mourinho, diventa di fondamentale importanza per la Roma: non si può sbagliare questa scelta dopo anni sull’altalena e soprattutto con degli elementi che mai hanno garantito alla squadra e in particolare al pacchetto arretrato, una certa tranquillità.