Calciomercato Roma, Tiago Pinto beffato | Il futuro del portiere è segnato

Calciomercato Roma, svolta per il portiere: servono 20 milioni di euro per riuscire a mettere le mani sulla rivelazione della Serie A

Calciomercato Roma Musso / La questione portiere in casa Roma è di stringente importanza. Con Pau Lopez che sembra essere sempre più lontano, e un Mirante che ha alternato prestazioni importanti ad altre poco convincenti, Tiago Pinto è all’opera per cercare di mettere a segno un colpo futuribile tra i pali, ma che offra le giuste garanzie anche nell’immediato.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta per il portiere | Mou accontentato

Sono tanti i nomi che nelle ultime ore stanno gravitando attorno all’orbita giallorossa: uno di questi, Juan Musso, stuzzica particolarmente l’interesse dei vertici dirigenziali giallorossi. Tuttavia, non sarà affatto facile mettere le mani sul forte estremo difensore dell’Udinese: non solo per la valutazione che ne fa il club friulano ( circa 20 milioni di euro), ma anche perché sul portiere è forte il pressing dell’Inter, che secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, è attualmente il club in vantaggio nella corsa al giovane portiere.

Musso alla Roma, calciomercato: l’Inter prepara il blitz decisivo

Musso Roma calciomercato / Proprio contro la compagine di Antonio Conte, Musso sfoderò una grandissima prestazione, disinnescando Lautaro Martinez in almeno tre circostanze, con altrettanti interventi strepitosi. L’agente del calciatore, Vicente Montes, è in contatto con i top club italiani: l’intenzione di Musso è quella di giocarsi le proprie chances all’Inter, anche se i nerazzurri dovessero decidere di non privarsi di Handanovic. L’argentino non teme la concorrenze, ed è pronto a tuffarsi in una nuova esperienza, più probante a livello professionale: sono attese ore infuocate su questo fronte, con l’Inter che potrebbe chiudere la contesa da un momento all’altro.