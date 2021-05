Calciomercato Roma, offerta Basaksehir | Sarà addio in ogni caso

Calciomercato Roma, l’offerta del Basaksehir è molto allettante. La Roma comunque se ne priverà a stagione conclusa.

Con la stagione sportiva che si concluderà ufficialmente questa sera (ore 20:45 contro lo Spezia), la Roma potrà pensare al mercato già da domani. Mourinho e Pinto sono comunque già al lavoro da giorni per programmare al meglio il prossimo futuro della squadra giallorossa.

Oltre agli acquisti per potenziare una rosa di buon livello, ma ancora “acerba” per vincere, a tenere il banco almeno inizialmente saranno le cessioni. La Roma infatti ha molti calciatori in esubero che dovrà cercare di piazzare altrove, soprattutto per il semplice fatto di alleggerire il monte ingaggi (112 milioni lordi a stagione).

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, svolta per il portiere | Mou accontentato

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, allenatore decisivo | Via libera in attacco

Calciomercato Roma, offerta turca per Santon

Il Corriere dello Sport questa mattina riporta di un’offerta dell’Istanbul Basaksehir per Davide Santon. Il terzino 30enne ex Inter ha ancora un anno di contratto con la Roma a circa 3 milioni lordi a stagione, ma ha dato la disponibilità alla società giallorossa a partire.

Se non andrà in Turchia si cercherà un’altra sistemazione per un calciatore che troppo spesso è stato fermo, causa infortuni. Negli ultimi due anni con Fonseca, poi, è stato preso in considerazione sempre di meno. Anche l’arrivo di un allenatore, che l’aveva lanciato più di 10 anni fa nel calcio dei grandi, come Mourinho, non dovrebbe cambiare i piani.

Santon è pronto per una nuova avventura e la Roma potrà finalmente liberarsi di un contratto pesante in essere.