Calciomercato Roma, Under in Premier League | Andata e ritorno

Calciomercato Roma, Under che dovrebbe rientrare nella Capitale dal Leicester, potrebbe rimanere in Premier. C’è l’interesse

Nuovi sviluppi per quanto riguarda Under. Il centrocampista turco, che la Roma a settembre ha ceduto in prestito al Leicester, potrebbe rimanere in Premier League. Nelle ultime ore infatti – scrive il Daily Mail – ci sarebbe una nuova società inglese pronta a fare un’offerta alla Roma, che non sembra in nessun modo intenzionata a trattenere il 23enne.

Su di lui, in ogni caso, ci sarebbero anche Milan e Borussia Dortmund – come ampiamente spiegato – che hanno iniziato a sondare il terreno per capire quali siano le reali possibilità di accaparrarsi le prestazioni del turco. Che dopo un primo impatto molto buono nella squadra di Rodgers, non ha trovato molto spazio nella seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE: Roma, quanto vale la Conference League | Tesoretto per il calciomercato

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, beffa Tiago Pinto | Il futuro del portiere è segnato

Calciomercato Roma, su Under c’è l’Arsenal

Sarebbe l’Arsenal il nuovo club di Premier League che vorrebbe prendere Under. Arteta, infatti, lo avrebbe richiesto ai Gunners come rinforzo per la prossima stagione. E si parla già di cifre, con la società londinese che sarebbe pronta a mettere sul piatto 17 milioni di euro per il cartellino del calciatore giallorosso. Una cifra che la Roma potrebbe ritenere congrua per portare a termine l’operazione.

La cosa sicuramente certa al momento, l’unica, è che la Roma non ha nessuna intenzione di puntare su Under per la prossima stagione. Il profilo del turco non rispecchia le caratteristiche volute da Mourinho che, oltretutto, potrà contare a differenza di quanto successo a Fonseca in questa stagione su Zaniolo. Il fantasista italiano è pronto a tornare in campo dopo un anno ai box. E per la Roma sarà lui il primo acquisto vero per la prossima stagione.