Spezia-Roma, la gara contro i liguri porrà fine al campionato giallorosso e, di fatto, catalizzerà la nascita di un nuovo ciclo per i capitolini.

A distanza di otto giorni dalla vittoria per 2 a 0 nel Derby, Dzeko e compagni affronteranno oggi, domenica 23 maggio, lo Spezia di Italiano. Quella contro i liguri sarà l’ultima gara per Fonseca e per tanti giocatori giallorossi, molti dei quali destinati a partire nei prossimi mesi.

Le sfide passate contro questa squadra hanno sempre rappresentato per la Roma un momento di svolta, a partire dal lontano 2015. La sconfitta in Coppa Italia rimediata dall’allora squadra di Garcia segnalò come si fosse ormai rotto qualcosa nello spogliatoio.

Non è un caso che poco dopo si optò per l’esonero dell’attuale tecnico del Lione, sostituito da Spalletti col quale, progressivamente, Salah e colleghi riuscirono a ritrovare fiducia e compattezza.

Sarebbe potuta essere la gara della svolta anche quest’anno: lo scorso gennaio, infatti, dopo la clamorosa gaffe “burocratica” e tecnica in Coppa Italia, i giallorossi si imposero in campionato all’ultimo secondo contro i liguri grazie al gol del 4-3 di Pellegrini.

L’abbraccio sotto una Curva Sud vuota con mister Fonseca da parte di tutta la squadra faceva credere che tutti fossero dalla parte del portoghese e che la situazione Dzeko potesse essere finalmente archiviata.

Dopo quel match, effettivamente, pure ci fu una piccola svolta: il bosniaco fu progressivamente reintegrato e i giallorossi ritornarono a vincere, pur non superando mai la grande difficoltà palesata nei big match.

Da ricordare anche il bel percorso europeo che sarebbe iniziato da lì a poco e che si sarebbe concluso in occasione della semifinale di Europa League contro il Manchester United.

Spezia-Roma, le formazioni ufficiali

Ritornando al presente, stasera, domenica 23 maggio, alle 20.45 ci sarà il commiato di mister Fonseca con la Roma, protagonista di una stagione altalenante e riassumibile nei momenti su citati.

Resta difficile capire, ora come ora, quale possa essere il futuro di Fonseca così come quello degli stessi giallorossi che però vantano, al momento, come unica (e grande) certezza Mourinho.

Senza troppi voli pindarici e concentrandoci sugli ultimi 90 minuti di questa stagione, riportiamo di seguito le scelte di formazione ponderate dai due tecnici.

Spezia, 4-3-3: Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Roma, 4-2-3-1: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral All. Fonseca