Spezia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Spezia-Roma, la partita di stasera sarà decisiva per la qualificazione in Conference League del prossimo anno: le ultime notizie sulle formazioni.

Questa sera alle 20:45 la Roma scenderà in campo contro lo Spezia, in terra ligure, nell’ultimo atto di questa stagione. I giallorossi hanno come obiettivo principale quello della qualificazione in Europa nella prossima stagione. Confermare il settimo posto infatti vorrebbe dire per i giallorossi qualificazione nella nuova Conference League al via proprio da questa estate.

Attenzione però al Sassuolo. La squadra di De Zerbi dista solamente due punti dalla Roma e farà di tutto per vincere questa sera in casa contro la Lazio. Ai giallorossi, per la qualificazione matematica, potrebbe bastare anche un pareggio, a meno che gli emiliani non vincano con 4 o 5 gol di scarto contro i biancocelesti.

La Roma però deve pensare a se stessa, senza fare calcoli. Fonseca vorrà lasciare il compito a Mourinho con una vittoria finale, che serve sia per chiudere al meglio una stagione turbolenta, sia per lasciare un sapore in bocca meno amaro.

Spezia-Roma, le probabili formazioni

La Roma questa sera non potrà contare su ben nove calciatori. Gli indisponibili per l’ultima gara stagionale sono infatti: Zaniolo, Spinazzola, Veretout, Ibanez, Pellegrini, Diawara, Pau Lopez, Smalling e Calafiori. Lista che sembra più un bollettino di guerra che altro.

Fonseca punta sulla squadra migliore da schierare in campo. Gli unici ballottaggi sono a centrocampo tra Darboe e Villar, e in attacco dove a giocarsi una maglia da titolare saranno Dzeko e Borja Mayoral. E’ probabile comunque che tutti e quattro i giocatori scenderanno in campo, magari in una staffetta tra primo e secondo tempo.

Le probabili formazioni del Corriere dello Sport

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Estevez, Agoumé, Maggiore; Verde, Nzola, Saponara.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Darboe; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Borja Mayoral.

Le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Estevez, Agoumé, Maggiore; Verde, Nzola, Saponara.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Dzeko.