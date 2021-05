Il destino di questi due calciatori sarà deciso nei prossimi giorni. Da lì partiranno le mosse del Calciomercato della Roma.

Campionato concluso e sessione estiva del calciomercato alle porte. Tanti ancora i nodi da sciogliere in casa Roma. Le certezze sono le scadenze dei contratti di Bruno Peres, Juan Jesus e Antonio Mirante, i quali lasceranno la capitale il 30 giugno. Poi da quella data rienteranno nella capitale anche i vari giocatori in prestito, da Florenzi e Nzonzi, passando per Bianda, Coric, Kluivert, Under, Olsen e i vari giovani in giro per l’Italia. Ma nell’agenda del general manager Tiago Pinto i prossimi step saranno due incontri importanti, con gli agenti rispettivamente di Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Roma, situazione Dzeko e Pellegrini

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ di oggi, nei prossimi giorni il dirigente portoghese avrà un appuntamento con il procuratore del bosniaco, Alessandro Lucci, a Trigoria per capire se è arrivato il momento di dirsi addio, oppure se Dzeko farà parte ancora una volta della rosa della Roma della prossima stagione. Il pranzo organizzato dall’ex centravanti del Manchester City potrebbe essere inteso come ‘addio’ ai compagni, ma nulla è definito. Tutto rimandato ai prossimi giorni, così importante sarà lo stesso incontro che Tiago Pinto avrà con l’agente di Lorenzo Pellegrini. Questa volta l’oggetto del summit è il rinnovo di contratto del capitano attuale della squadra capitolina, un appuntamento fissato mesi fa. Tutto e tanto in ballo per la Roma del futuro.