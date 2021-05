Calciomercato Roma, intreccio con il Milan | Nuova idea in attacco

Calciomercato Roma, attacco da rifondare: i giallorossi bussano alla porta del Milan per l’attaccante. Lo scenario

Calciomercato Roma Leao / L’ingresso di Edin Dzeko contro lo Spezia ha rivitalizzato una manovra che sembrava involuta: poca profondità, mancanza di un rifinitore e di un catalizzatore avanzato di gioco, i giallorossi erano sul punto di capitolare al cospetto dei ragazzi terribili dello Spezia, autori di una stagione favolosa.

Il bosniaco, però, ha subito messo le cose in chiaro, fornendo un assist, e rendendosi a più riprese pericoloso in zona goal. Il futuro dell’ex City è ancora un rebus: l’incontro con Mourinho fungerà da spartiacque sotto questo punto di vista, ma chiaramente Tiago Pinto è già all’opera per scandagliare il mercato, alla ricerca di soluzioni appetibili, che non gravino eccessivamente sul bilancio.

Risponde soltanto in parte a questi parametri Leao, che secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, è più precisamente riferite da fichajes.net, sarebbe stato sondato anche dalla Roma. Il portoghese non ha convinto fino in fondo Pioli, non sfruttando al massimo le numerose assenze per infortunio di Zlatan Ibrahimovic, out per infortunio in molte occasioni.

Leao alla Roma, calciomercato: il Milan non ha dubbi | 30 milioni per l’addio

Calciomercato Roma Leao / Impiegato molte volte come falso nueve o all’occorrenza come attaccante esterno, Leao si è distinto soprattutto nella prima parte di stagione: la prodezza contro il Benevento è stato un mix di tecnica e di consapevolezza dei propri mezzi, ad esempio, salvo poi cadere in quel processo di involuzione che caratterizza da troppe stagioni gli attaccanti del Milan: maledizione di cui lo stesso Mandzukic è rimasto vittima.

Ragion per cui, il Diavolo non direbbe di no ad un’offerta di almeno 30 milioni di euro: cifra alla quale la Roma non vuole assolutamente arrivare, almeno per il momento. Discorso chiuso per ora, dunque: Leao-Roma è una pista molto fredda, si segnalano soltanto qualche timido sondaggio. Seguiranno aggiornamenti.