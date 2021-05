Calciomercato Roma, chiamata Mourinho | La risposta del Barcellona

Calciomercato Roma, Mourinho avvia i contatti con il calciatore del Barcellona, ma i blaugrana non sono d’accordo.

Oggi è ufficialmente il primo giorno della nuova stagione, dopo che ieri Fonseca ha lasciato la Roma con un deludente pareggio contro lo Spezia, ma che ha portato almeno alla qualificazione in Europa.

Mourinho e Pinto si stanno già muovendo sul mercato per rafforzare una rosa che, come visto anche ieri, mostra diverse lacune. Una specifica richiesta dell’allenatore portoghese verrebbe direttamente dalla Spagna. Si tratta di Sergi Roberto del Barcellona.

Calciomercato Roma, messaggio chiaro da parte dei blaugrana

Sergi Roberto è uno dei calciatori che la Roma vede con interesse, grazie sopratutto alla sua duttilità in campo. Come riporta “Donbalon.com“, José Mourinho avrebbe chiesto alla società giallorossa di avviare i colloqui direttamente con il giocatore, senza prima passare dalla società che ne detiene il cartellino (ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2022), ovvero proprio il Barcellona.

Questo non è piaciuto assolutamente al presidente dei blaugrana, Joan Laporta, che ha fatto subito una contromossa. Ha infatti offerto il calciatore (la società spagnola non ha interesse verso una sua conferma) al Betis Siviglia, squadra con cui il Barca ha avuto ottimi rapporti negli ultimi anni.

La scelta di Laporta non è casuale, in quanto il Betis è allenato da Manuel Pellegrini, persona che non gode certamente di buoni rapporti con lo Special One.

Il prezzo di partenza per Sergi Roberto è di 20 milioni di euro, trattabili. Non è comunque da escludere che il giocatore possa essere usato dal Barca per eventuali scambi, come nel caso di Oyarzabal con il Real Sociedad, calciatore che fa gola ai balugrana.