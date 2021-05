Calciomercato Roma, giovani e costosi | Un tris da rilanciare

Non solo esuberi importanti, ma anche altri giocatori dal futuro incerto. Il Calciomercato della Roma offre soluzioni.

Dopo aver valuato attentamente la situazione legata a due esuberi importanti che franno ritorno a Roma nelle prossime settimane, la società giallorossa dovrà cercare di capire anche il futuro di altri giocatori, non solo quelli già presenti in rosa o di alcuni Primavera, ma anche di altre giovani calciatori che rientreranno alla base. In questo momento nulla è sicuro, nulla è scontato, sarà lo stesso José Mourinho a valutare attentamente tutti i calciatori in rosa a disposizione, anche in virtù delle assenze di alcuni Nazionali, impegnati nell’Europeo.

Calciomercato Roma, giovani da piazzare

Proprio lo scorso gennaio vi avevamo parlato della situazione legata soprattutto ad Alessio Riccardi e a Mirko Antonucci. Il primo, centrocampista offensivo classe 2001, ha concluso la stagione nel Pescara con sole nove presenze e 211 minuti giocati, senza realizzare gol, mentre il secondo, neopromosso con la Salernitana, è stato impiegato ancora meno da Fabrizio Castori, 4 presenze e 63 minuti. A questi due si aggiunge anche Devid Eugene Bouah, terzino destro classe 2001 anche lui, il quale però è stato impiegato di più nel Cosenza retrocesso in Serie C (13 presenze e un assist in Coppa Italia). Il destino di questi tre calciatori è ancora tutto da decifrare, forse per i primi due si troverà una soluzione definitiva altrove, con la possibilità di inserimento in trattative con altri club. Per la Roma hanno stipendi alti rispetto al loro livello attuale.