Roma, il pagellone 2020-2021: tanti bocciati, pochi superstiti per Mourinho

Roma, il pagellone di fine stagione: risultati al di sotto delle aspettative, solo in Europa League i giallorossi hanno dato qualche gioia ai tifosi. Tanti bocciati, si salvano in pochi.

La partita di ieri pareggiata contro lo Spezia è stata una perfetta istantanea della stagione. Alla fine il pareggio è bastato per centrare quanto meno la qualificazione alla prossima Conference League, ma il primo tempo ha mostrato tutti i limiti della squadra e dell’allenatore Fonseca.

In questo periodo gli studenti iniziano a fare le previsioni per i voti di fine anno. Nel caso dei calciatori, per i bocciati ormai la frittata è fatta. Non c’è nemmeno il tempo di recuperare con un’ultima interrogazione. I voti sono pur sempre soggettivi e per questo abbiamo deciso di proporre tre differenti pagelle firmate. Le costanti però non mancano, sia tra i bocciati che tra i promossi, quelli cioè pronti a dare il massimo con il nuovo “professore”: lo Special One José Mourinho.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rientri dai prestiti e operazioni in uscita | Epurazione Mourinho

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro Fonseca in Italia? Ecco l’annuncio

Roma, i voti della redazione di Asromalive.it

Portieri: Pau López 5, Antonio Mirante 4.5, Daniel Fuzato 6, Simone Farelli sv. Difensori: Gianluca Mancini 7, Marash Kumbulla 4, Roger Ibañez 5, Chris Smalling 4.5, Juan Jesus 4, Federico Fazio 3, Leonardo Spinazzola 6.5, Riccardo Calafiori 6, Rick Karsdorp 7.5, Bryan Reynolds 5, Bruno Peres 6, Davide Santon 5. Centrocampisti: Amadou Diawara 4, Lorenzo Pellegrini 6.5, Jordan Veretout 7, Bryan Cristante 6, Gonzalo Villar 6, Henrikh Mkhitaryan 7.5, Javier Pastore 5.5. Attaccanti: Stephan El Shaarawy 5.5, Carles Pérez 5, Pedro 5, Borja Mayoral 7, Edin Dzeko 6. Allenatore: Fonseca 4.

Daniele Trecca

Portieri: Pau López 4, Antonio Mirante 5, Daniel Fuzato 6, Simone Farelli sv. Difensori: Gianluca Mancini 7, Marash Kumbulla 5, Roger Ibañez 5.5, Chris Smalling 5, Juan Jesus 4.5, Federico Fazio 4, Leonardo Spinazzola 7, Riccardo Calafiori 6, Rick Karsdorp 7.5, Bryan Reynolds 5, Bruno Peres 6, Davide Santon 5. Centrocampisti: Amadou Diawara 4, Lorenzo Pellegrini 7, Jordan Veretout 7, Bryan Cristante 6, Gonzalo Villar 6, Henrikh Mkhitaryan 7.5, Javier Pastore 5.5. Attaccanti: Stephan El Shaarawy 5.5, Carles Pérez 4.5, Pedro 5, Borja Mayoral 6.5, Edin Dzeko 6. Allenatore: Fonseca 5.

Francesco Del Vecchio

Portieri: Pau López 4.5, Antonio Mirante 5, Daniel Fuzato 6.5, Simone Farelli sv. Difensori: Gianluca Mancini 6.5, Marash Kumbulla 4.5, Roger Ibañez 6, Chris Smalling 4.5, Juan Jesus sv, Federico Fazio 4, Leonardo Spinazzola 7, Riccardo Calafiori 6, Rick Karsdorp 7.5 , Bryan Reynolds 4.5, Bruno Peres 6, Davide Santon 5. Centrocampisti: Amadou Diawara 5, Lorenzo Pellegrini 6.5, Jordan Veretout 7, Bryan Cristante 6.5, Gonzalo Villar 6.5, Henrikh Mkhitaryan 7.5, Javier Pastore 6. Attaccanti: Stephan El Shaarawy 6, Carles Pérez 5, Pedro 4.5, Borja Mayoral 7, Edin Dzeko 6.5. Allenatore: Fonseca 6.

Michele Spuri