Calciomercato Roma, la spunta il Barcellona | Firma un triennale

Calciomercato Roma, inserimento del Barcellona che brucia la concorrenza: colpo a parametro zero, firma un triennale.

Uno dei possibili colpacci a parametro zero per questo calciomercato estivo della Roma pare ormai quasi definitivamente sfumato. Il centrocampista trentenne olandese Georginio Wijnaldum, nell’ultima stagione al Liverpool, ha infatti deciso il suo futuro.

Anche la Roma era stata accostata al centrocampista olandese, ma nella giornata di ieri era stata riportata un’importante offensiva del Bayern Monaco. In scadenza di contratto tra un mese, il suo agente ha cominciato a ricevere offerte già da aprile e domenica scorsa il calciatore aveva comunicato ufficialmente l’addio al Liverpool.

Un vero e proprio jolly di centrocampo che faceva gola a mezza Europa. Wijnaldum è infatti un centrocampista di qualità e di esperienza che può ricoprire più posizioni in campo: mediano a protezione della la difesa, regista o addirittura trequartista, mettendo sempre in mostra una grande duttilità tattica e un’innata capacità di inserirsi negli spazi. Nel Liverpool è stata una vera e propria colonna della squadra che con Klopp ha vinto la Champions League e la Premier League. E anche nell’ultima stagione deludente per i Reds, ha giocato 36 partite, di cui 32 da titolare, con due gol all’attivo.

Calciomercato Roma, Wijnaldum al Barcellona

Ebbene l’offensiva del Bayern Monaco è andata a vuoto, visto che Wijnaldum firmerà un contratto triennale con il Barcellona che ha così bruciato la concorrenza di tutti gli altri club. Un altro olandese per il Barcellona, e chissà che questa trattativa in porto non sia un indizio di una conferma che per Koeman appariva ormai improbabile.

Di sicuro il Barcellona in ottica calciomercato sta puntando soprattutto sui parametri zero, anche per via dei problemi economici del club. Oltre a Wijnaldum, è ormai praticamente fatta per l’arrivo del “Kun” Aguero dal Manchester City. E un altro affare a zero dovrebbe essere Memphis Depay, altro olandese che nell’ultima stagione ha giocato al Lione. Wijnaldum e Depay hanno giocato nella nazionale olandese sotto la guida di Koeman: chissà se lo ritroveranno o se il Barcellona deciderà comunque di cambiare allenatore. In caso di addio in pole position c’è l’ex bandiera blaugrana Xavi.