Calciomercato Roma, rinforzo in difesa | Ecco il profilo italiano

Un rinforzo in più per il pacchetto arretrato del campo. Ecco le prime mosse del calciomercato della Roma.

Conclusa la stagione domenica scorsa con il pareggio contro lo Spezia per 2-2 arrivato nel finale con la zampata di Henrikh Mkhitaryan, che è valsa l’accesso ai playoff della UEFA Conference League, è tempo di pensare al futuro, che parlerà ancora portoghese. Da Paulo Fonseca a José Mourinho, cambia il nome sulla panchina giallorossa, pronta a fare il salto di qualità e pronta a voler tornare in Champions League. Gli obiettivi non sono ancora chiari per il prossimo campionato, ma quello minimo per forza di cose dovrà essere tornare nella competizione europea più prestigiosa. Per farlo il general manager Tiago Pinto dovrà regalare i rinforzi giusti allo Special One, il quale dovrà poi mettere in atto tutti gli sforzi che arriveranno dal calciomercato.

Calciomercato Roma, occhi su Bonifazi

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, oltre a Giulio Maggiore, anche un altro giocatore italiano, questa volta difensore, è entrato in ottica giallorossa. Si tratta del centrale dell’Udinese, ma di proprietà della Spal ed ex Torino, Kevin Bonifazi. Il classe ’96, 25 anni compiuti qualche giorno fa, viene monitorato dalla Roma da un po’ di tempo. Potrebbe essere il rinforzo in caso di uscita anche di Federico Fazio, dopo la scadenza del contratto di Juan Jesus, andando a fare il quinto della difesa, dopo Smalling, Mancini, Kumbulla e Ibanez e concludendo il pacchetto dei centrali difensivi. La dirigenza si deve muovere sia tenendo conto delle compatibilità economiche, sia del desiderio di costruire una squadra che abbia una prospettiva per l’avvenire.