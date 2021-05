Calciomercato Roma, irrompe il Real | Colpo da 25 milioni di euro

Calciomercato Roma, le Merengues affondano il colpo per il brasiliano: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Calciomercato Roma Gerson / Puntellare la rosa con acquisti mirati, utili e funzionali al progetto Mourinho, ma allo stesso tempo sfruttare ogni occasione in termini di cessioni, per monetizzare il più possibile e mettere a bilancio un discreto tesoretto con il quale finanziare i colpi in entrata. Questa sembra la direttrice lungo la quale si orienterà l’operato di Tiago Pinto nella prossima sessione estiva di calciomercato, la prima della gestione Mou.

In quest’ottica, importanti indiscrezioni trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal portale iberico todofichajes.com, infatti, il Real Madrid avrebbe messo seriamente gli occhi su Gerson, attualmente in forza al Flamengo. Il brasiliano piaceva molto al Marsiglia, che sembrava sul punto di chiudere l’affare da un momento all’altro, mettendo sul piatto quasi 25 milioni di euro. Tuttavia, l’irruzione dei Blancos potrebbe far saltare il banco.

Gerson, addio Roma | Calciomercato, 25 milioni e sarà addio

I Blancos avrebbero pareggiato l’offerta, e sarebbero attualmente in vantaggio nella corsa con il Marsiglia, alla luce del maggiore appeal internazionale. Laddove dovesse essere confermato il trasferimento di Gerson al Real per 25 milioni di euro, la Roma intascherebbe esattamente il 10% di 13,2 milioni, ossia la cifra in eccesso rispetto agli 11.8 pagati dal Flamengo: non una cifra clamorosa, sia chiaro, ma alla luce delle tristi vicissitudini sanitarie, rappresentano comunque un’entrata da non trascurare.