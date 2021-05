Calciomercato Roma, si paga la clausola | Affare in Bundesliga

Calciomercato Roma, un giocatore del Bayer Leverkusen accostato ai giallorossi: ha una clausola di due milioni di euro

After only 6 months in Germany Demarai Gray could leave Bayer Leverkusen in the next weeks. AS Roma is interested! And it would be an easy transaction: Demarai has a release clause of 2m€ in his contract – valid only for this summer #TransferUpdate pic.twitter.com/AkYGU0aFTz

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) May 25, 2021