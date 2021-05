Calciomercato Roma, il rinforzo a centrocampo potrebbe arrivare dalla Serie A, con un nome a sorpresa. Le ultime notizie.

Da quando José Mourinho è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Roma sono davvero tanti i nomi accostati al calciomercato giallorosso. Dal portiere all’attaccante, passando per difensori centrali, terzini e centrocampisti. L’obiettivo principale in entrata resta in questo momento il portiere, ma non è una priorità assoluta di Tiago Pinto, che proprio in questi giorni dovrà incontrare gli agenti dei vari Dzeko, Pellegrini e Mkhitaryan, anche se con quest’ultimo c’è stato proprio un summit importante nelle scorse ore.

Calciomercato Roma, si pensa a Maggiore dello Spezia

Come riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, uno dei profili valutati in queste ultime ore è quello di Giulio Maggiore, centrocampista centrale classe ’98 di proprietà dello Spezia, club ligure con il quale ha ancora 2 anni di contratto. In quel reparto del campo la Roma dovrà capire quale sarà il futuro di Amadou Diawara, il quale però potrebbe non avere molte offerte dopo una stagione certamente al di sotto delle aspettative. Da capire, invece, cosa ne pensa il neo tecnico giallorosso dei vari Cristante, Villar e per ultimo Darboe. Verranno comunque tutti convocati nel primo giorno di raduno, e sarà Mourinho con i suoi stessi occhi a valutare ogni singolo giocatore.

Per Cristante non è da escludere un eventuale interessamento della Fiorentina, nell’ipotesi di Paulo Fonseca come nuovo allenatore dei viola.