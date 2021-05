Blitz a Trigoria dell’importante agente di calciomercato per parlare con la Roma e con Tiago Pinto in merito al suo futuro.

Saranno giorni caldi a Trigoria, dove il lavoro per il general manager Tiago Pinto non è poco. Tanti i nodi da sciogliere in casa giallorossa, prima di pensare al calciomercato in entrata. Da Dzeko a Pellegrini, passando per Mkhitaryan e anche un altro pezzo pregiato di ritorno nella capitale, vale a dire Justin Kluivert. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, nelle scorse ore c’è stato un vero e proprio blitz di Mino Raiola a Roma, dove ha incontrato per forza di cose il dirigente portoghese al quale è affidato tutto il mercato giallorosso.

Calciomercato Roma, Raiola incontra Tiago Pinto

Con il noto agente si è parlato del futuro di Riccardo Calafiori, Kluivert ma soprattutto di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, che è stato escluso dalla propria Nazionale per gli Europei, non ha ancora sciolto le riserve e si prenderà ancora qualche ora prima di dare una risposta definitiva alla Roma. “Non so ancora quello che farò”, ha detto l’attaccante al termine della partita con lo Spezia. Le offerte non gli mancano, riporta la rosea di oggi in edicola: da campionati come quello il russo, alla Ligue 1 (Monaco in primis), fino alla possibile permanenza in Serie A, con il Milan che gli garantirebbe comunque di giocare la Champions League. La richiesta è di 3/3,5 milioni di euro netti a stagione, vedremo chi alla fine si riuscirà ad accaparrare l’armeno, la Roma intanto spera di trattenerlo.