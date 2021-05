Calciomercato Roma, c’è lo sconto: affare in Francia

Calciomercato Roma, il Psg abbassa le pretese per il centrocampista. Più facile arrivare all’obiettivo per i giallorossi: un affare

José Mourinho (Getty Images)Scende il prezzo di uno degli affari che la Roma potrebbe portare a termine per la prossima stagione. Stando a quanto riporta l’Equipe infatti, il Psg potrebbe concedere lo sconto a chi realmente interessato alle prestazioni del proprio calciatore. Anche se, in terra francese, sperano che lo stesso possa disputare un grande Europeo per non cedere troppo nella trattativa. In ogni caso, l’affare, potrebbe essere portato a termine.

Parliamo di Sarabia, il centrocampista spagnolo che nelle scorse settimane è stato accostato alla Roma. Centrocampista duttile e di qualità. Il Psg ha sparato un po’ alto, almeno inizialmente. Chiedendo, soprattutto ai club della Liga che ne hanno mostrato un certo interesse, la bellezza di 20 milioni di euro. Ma questa cifra è destinata a scendere. In Francia si vocifera che a 15 si può mettere nero su bianco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, c’è il rinnovo | In prestito da Mourinho

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, pronto l’assalto all’attaccante | Offerti 15 milioni

In Ligue 1 Sarabia in questa stagione ha prodotto un bottino di 6 gol conditi da 4 assist, dimostrando comunque di essere un giocatore pronto quando chiamato in causa. Caratteristiche che Mourinho spera di valorizzare soprattutto sistemandolo a destra in un possibile 4-2-3-1 ma anche dietro l’unico terminale offensivo che il portoghese ha in mente di utilizzare.

Sarabia quindi potrebbe davvero diventare un affare. Soprattutto se la cifra richiesta dal Psg dovesse scendere davvero. 29 anni, lo spagnolo sarà anche all’Europeo con la propria nazionale come già detto. E spera di mettersi in mostra. Per trovare una nuova sistemazione perché quest’anno, il campo, soprattutto nella seconda parte, l’ha visto veramente poco. Mourinho quindi fiuta da vicino l’affare.