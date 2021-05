Calciomercato Roma, lo vogliono davvero | Tesoretto improvviso per Mou

Calciomercato Roma, Mourinho potrebbe ritrovarsi un tesoretto da spendere sul mercato grazie ad una cessione inaspettata.

Con il campionato ormai concluso, la Roma dovrà pensare solamente al mercato in questa fase. Prima degli acquisti però, ci saranno da piazzare gli esuberi. Molti sono infatti i calciatori che la società giallorossa dovrà vendere, sia tra quelli presenti in rosa che tra quelli rientranti dai vari prestiti.

Uno di questi è Justin Kluivert. L’esterno olandese ha giocato quest’ultima stagione in prestito in Germania, al Lipsia. L’ex Ajax non ha però lasciato il segno nelle sue apparizioni e dovrebbe tornare a Trigoria, ma attenzione a possibili cambi di scena.

Calciomercato Roma, Kluivert vicino all’addio

Proprio in merito alla situazione di Justin Kluivert, il giornalista Nicolò Schira ha riportato un tweet che lascia ottime speranze per una cessione dell’olandese. “Mino Raiola ha incontrato ieri Tiago Pinto: il Lipsia è interessato a confermare Justin Kluivert e sono pronti ad offrire 12 milioni di euro“.

Il calciatore olandese ha collezionato solamente 3 gol in Bundesliga in appena 809 minuti disputati. Troppo poco per valorizzare un giocatore dalle buone qualità ma che per ora rimangono inespresse.

La dirigenza del Lipsia però pare crederci sul calciatore e l’offerta recapitata alla Roma potrebbe anche bastare per accontentare i giallorossi. Kluivert venne acquistato dall’Ajax tre anni fa e ora è a bilancio all’incirca per 7 milioni.

I 12 milioni potrebbero far vacillare la Roma, che però allo stesso tempo vorrebbe guadagnare di più dalla cessione dal 22enne. Considerando però il momento non eccelso sul piano economico e il bisogno ingente di liquidità, la società giallorossa potrebbe accettare l’offerta dei tedeschi. L’ultima parola però ce l’ha Mourinho, che potrebbe cambiare la carte in tavola e decidere di puntare sul calciatore.