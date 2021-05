Calciomercato Roma, addio Donnarumma ufficiale | Occhi aperti Pinto

By

Calciomercato Roma, l’addio di Donnarumma scatena un effetto domino importante: è arrivato l’annuncio in diretta

Donnarumma Juventus calciomercato Roma / Lo si sapeva da tanto, ma ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale che certifica quello che aveva assunto a tutti gli effetti i crismi di un dato di fatto: Gianluigi Donnarumma lascerà il Milan. In una diretta Twitch sul canale ufficiale del club rossonero, Paolo Maldini ha ufficializzato l’addio di Gigio, per il quale ora sembrano aprirsi in maniera irresistibile le porte della Juventus.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Hazard da Mourinho | Conferme dalla Spagna

Mino Raiola avrebbe trovato da tempo un accordo con il club bianconero, sulla base di un contratto quadriennale a circa 10 milioni più bonus a stagione. In questo momento la Vecchia Signora è impegnata nella scelta del dopo Pirlo, ma ciò non dovrebbe avere particolari ripercussioni per quanto concerne la pista Donnarumma. L’approdo del classe ’99 a Torino, quindi, potrebbe aprire un effetto domino importante: Buffon ha ufficializzato già il suo addio alla Juve, ed è stato sondato anche dalla Roma.

Come rivelato ieri a margine della partita del cuore, l’ex capitano juventino si prenderà del tempo prima di decidere: la Roma ha avviato i primi contatti con l’agente, anche perché ai capitolini un portiere d’esperienza farebbe più che comodo. Tuttavia, non sono da escludere a priori altre piste.

Ter Stegen alla Roma? Calciomercato, Donnarumma è la chiave

Donnarumma è stato sondato anche dal Barcellona, che avrebbe formalizzato un’offerta molto simile a quella messa sul piatto dalla Juventus: chiaramente se l’assistito di Raiola dovesse effettivamente trasferirsi in Catalogna, il futuro di Ter Stegen ritornerebbe pesantemente in discussione. Il tedesco ha fatto capire a chiare lettere di voler restare al Barca, ma chiaramente lo scenario potrebbe clamorosamente cambiare; e anche quello del classe ’92 risulta essere un nome spendibile in chiave Roma.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, sacrificio Ibanez | Scelto il sostituto

Insomma, un mosaico di nomi, un puzzle ancora da comporre, all’interno del quale Donnarumma è la pedina principale e quella che farà la prima mossa. Tiago Pinto osserva..