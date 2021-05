Calciomercato Roma, caccia al giovane talento | Genoa ed Empoli in agguato

Calciomercato Roma, è caccia al giovane talento già entrato nel mirino. Ma Genoa ed Empoli sono lì in agguato

Non solo elementi per la Prima Squadra, ma anche dei giovani che si sono già fatti vedere in giro per l’Europa che, con un po’ d’esperienza in Primavera, possono velocemente entrare nel giro dei grandi. La Roma guarda in Slovenia. Puntando un ragazzi – già messo nel mirino nelle scorse settimane – che si è messo in mostra con la maglia del Nova Gorica.

Su di lui, comunque, si sarebbero mosse anche Genoa ed Empoli, società alle quali riescono molto spesso colpi importanti soprattutto per quanto riguarda i giovani. Ma la società giallorossa non vuole farsi trovare impreparata, ed è pronta a breve giro di posta a chiudere l’affare. Ne parla anche oggi la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Roma, Begic nel mirino

Begic, classe 2003, è un esterno offensivo che si è messo in luce, come detto, con la maglia del Nova Gorica. La sua stagione, a suon di giocate e colpi, non è passata inosservata agli uomini di mercato italiani, che lo hanno messo nel mirino. Inoltre, è l’unico classe 2003 ad aver debuttato fino al momento nel campionato sloveno. Un colpo importante in prospettiva futura.

La concorrenza non dovrebbe essere agguerrita. Anche se c’è da stare all’erta. Ma senza dubbio la Roma ha tutte le carte in regola per riuscire a piazzare il colpo in poco tempo. Poi, almeno all’inizio, potrebbe essere “consegnato” a De Rossi (vicino al rinnovo per un altro anno sulla panchina della Primavera) per farlo crescere. Così come successo per Darboe e Zalewski, che nell’ultima parte della scorsa stagione hanno fatto il proprio debutto con i grandi.