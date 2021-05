Calciomercato Roma, proposto lo scambio | La situazione

I giallorossi provano ad inserire nella trattativa di calciomercato una pedina fondamentale per arrivare al giocarore.

Anche nella giornata di oggi il titolo in borsa è schizzato verso l’alto, segnale che probabilmente qualcosa potrebbe accadere in entrata a breve. Intanto la Roma si concentra sul futuro e potrebbe intavolare presto una trattativa con un club estero per un giocatore che piace molto alla dirigenza capitolina. Saranno molti i rientranti dai vari prestiti, da Florenzi e Nzonzi, passando per i due esterni offensivi Kluivert e Under, fino al portiere Robin Olsen. Proprio sull’olandese potrebbero esserci presto novità, anche se il pensiero di José Mourinho almeno fino a qualche stagione fa era più che positivo nei suoi riguardi.

Calciomercato Roma, offerta per Sabitzer

In orbita Roma, infatti, è entrato da qualche tempo Marcel Sabitzer, centrocampista classe ’94 di proprietà del Lipsia. Il giocatore austriaco ha le caratteristiche che Mourinho e Tiago Pinto cercano per il reparto centrale del campo, qualità e quantità. Da capire il futuro di Amadou Diawara, che potrebbe essere venduto. Il contratto di Sabitzer con il club tedesco scade nel giugno del 2022, ma la società giallorossa potrebbe fare scacco matto, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, inserendo una pedina fondamentale nella trattativa, ovvero proprio quel Justin Kluivert che ha amesso di voler restare a Lipsia. La valutazione che viene fatta è di 40 milioni di euro, nonostante tra un anno si libererebbe a zero, davvero troppi, ma la carta dell’olandese classe ’99 potrebbe essere decisiva per l’arrivo di Sabitzer a Roma.

Calciomercato Roma, alternativa a Sabitzer

L’offerta per Kluivert da parte dei tedeschi è di 12 milioni di euro più bonus, mentre la controproposta che il club capitolino proporrebbe sarebbe quella di uno scambio dei cartellini con un conguaglio in favore del Lipsia di 5 milioni di euro, magari variabili. In questa stagione l’austriaco ha realizzato 9 gol e fornito 7 assist in 39 presenze. L’alternativa a Sabitzer rimane Teun Koopmeiners dell’AZ Alkmaar, valutato 20 milioni di euro.