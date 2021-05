Calciomercato Roma, il giocatore non solo dovrà dare risposta alla Roma ma anche ad un nuovo club che gli ha fatto una proposta allettante.

Tanti i ruoli da sistemare per la Roma targata José Mourinho. I giallorossi stanno pensando al futuro, ma ancora molte cose bollono in pentola, dalla suspance per la presentazione della nuova maglia al possibile colpo in entrata che a sorpresa, come per l’arrivo del tecnico portoghese, i Friedkin potrebbero annunciare da un giorno all’altro. C’è tanto entusiasmo in queste settimane nella capitale, nonostante una stagione terminata con l’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Manchester United, che questa sera di giocherà il trofeo in finale con il Villarreal, e conclusa con il settimo posto in campionato. Il calciomercato però è alle porte e la dirigenza della Roma non si vorrà far trovare impreparata.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rinnova col club | Clausola da 100 milioni

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, portiere e attaccante | Mourinho ha deciso

Calciomercato Roma, Zenit su Mkhitaryan

Tutto ruota attorno a Henrikh Mkhitaryan. Come vi abbiamo riportato poco fa, l’armeno avrà ancora pochi giorni di tempo per dare la sua risposta definitiva alla Roma, se esercitare l’opzione per il rinnovo automatico di un’altra stagione a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, oppure lasciare la capitale. Nelle ultime ore, come riportato da ‘Il Tempo’, per l’armeno si sarebbe fatto sotto prepotentemente lo Zenit San Pietroburgo, il quale ha recapito al calciatore e al suo agente Mino Raiola un’offerta importante per il futuro. In Italia, però nessuno gli garantirebbe le cifre che la Roma gli garantisce. Sono ore caldissime in casa Roma, che attende fiduciosa la risposta del suo giocatore.