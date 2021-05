Calciomercato Roma, Hazard da Mourinho | Conferme dalla Spagna

Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero concretizzare un clamoroso colpo nelle prossime settimane nel reparto offensivo.

Da mesi si parla ormai di quelle che sono divenute le priorità per la squadra di Mourinho. Bisognerà innanzitutto allontanare i tanti elementi divenuti “pesanti” da un punto di vista economico e poco utili tecnicamente.

Dopo di che, si cercherà di piazzare qualche colpo ponderato volto a rinforzare la rosa laddove questa effettivamente necessiti. Le tante difficoltà palesate da Pau Lopez in queste stagioni e la sempre più probabile sortita di Edin Dzeko lasciano intendere come i principali movimenti riguarderanno le estremità dello scacchiere.

Intanto, però, si susseguono anche numerose voci circa la volontà dello Special One di ingaggiare elementi per la difesa e il centrocampo dal momento che pure in queste altre due zone sono previsti alcuni cambiamenti.

Gli acquisti, ovviamente, dipenderanno soprattutto dal modulo che il portoghese deciderà di adottare e, in queste ore, si stanno infittendo delle indiscrezioni circa un interesse per un calciatore che ritornerebbe utilissimo nella zona della trequarti, dove però i capitolini registrano la quasi saturazione.

Calciomercato Roma, si avvicina Hazard

Stando a quanto riportato da Todofichajes, infatti, potrebbe approdare in giallorosso il talento belga Eden Hazard. Quest’ultimo, dopo le grandissime stagioni al Chelsea, sembra aver accusato molto il passaggio al Real Madrid e, quasi sicuramente, lascerà la Liga nei prossimi mesi.

Nonostante le difficoltà, non mancheranno per lui le pretendenti ma va sottolineato che il principale ostacolo per l’acquisto riguarda soprattutto il suo stipendio. Dalla Spagna, infatti, credono che il Real possa venire incontro alle esigenze di un eventuale acquirente per l’ex Blues il quale, però, percepisce circa 15 milioni di euro annui.

La trattativa risulta complicata soprattutto per questo motivo ma va detto che dal portale iberico traspare una certa fiducia circa le possibilità di vedere il numero 7 approdare all’ombra del Colosseo.

Questo perché Mourinho sembrerebbe fortemente intenzionato a rilanciarlo dopo questa parentesi difficile per fargli ritrovare quell’entusiasmo e quella centralità vantati in Premier proprio sotto la sua gestione tecnica.

I discorsi sono avviati ma restano in una fase preliminare: una cosa è certa, quello che fino ad un anno fa sarebbe sembrato uno scenario utopistico, rappresenta attualmente una pista difficile ma comunque concreta.

Seguiranno aggiornamenti.