Calciomercato Roma, svolta a centrocampo: accelerata Pinto

Calciomercato Roma, c’è la svolta per il centrocampista. In settimana accelerata decisiva di Tiago Pinto. Si punta a chiudere presto

La Roma sarebbe vicina a chiudere il primo vero colpo di mercato per la prossima stagione. Sarebbe in arrivo infatti un centrocampista. Con l’accelerata di Tiago Pinto arrivata proprio durante questa settimana. La notizia è riportata da Romapress.net.

Koopmeiners, centrocampista di 23 anni, capitano dell’Az, ha ormai deciso di abbracciare il progetto giallorosso con Mourinho in testa. Ed è stato proprio il tecnico portoghese, come spiegato in esclusiva da Asromalive.it a chiedere l’olandese. Che avrebbe chiesto, inoltre, al proprio entourage, di accelerare le operazione: vorrebbe essere sicuro del suo futuro prima dell’inizio dell’Europeo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, obiettivi in Premier League: pista calda per i bookmaker | VIDEO

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, piomba lo Zenit | Si attende la risposta

Calciomercato Roma, accelerata per Koopmeiners

Seguito anche da Inter, Napoli, Siviglia e Liverpool, il centrocampista mancino, ha avuto nelle scorse settimane il via libera, da parte dell’Az, di trovarsi una sistemazione per la prossima stagione. La trattativa sarebbe in discesa in questo momento per la Roma. Anche perché, e soprattutto per questo motivo, Tiago Pinto avrebbe avvicinato la richiesta della società olandese. Che per il cartellino del 23enne chiede almeno 18 milioni di euro.

Un colpaccio. Non solo per l’immediato, ma anche in prospettiva, perché Koopmeiners è sicuramente un elemento di sicuro valore. Tanto da attirare come detto anche l’interesse dello Special One. La Roma spera di chiudere in breve tempo, così anche da bruciare la concorrenza che si era fatta assai importante. Ma Tiago Pinto ha deciso di accontentare la richiesta del tecnico portoghese. Che sorride, pensando alla Roma che potrebbe diventare.