Continuano a rincorrersi le voci sul calciomercato Roma, con diversi giocatori accostati alla squadra allenata da Mourinho

Dall’annuncio ufficiale di José Mourinho come nuovo allenatore ad oggi, la lista dei giocatori accostati alla Roma è cresciuta a dismisura, giorno per giorno. L’arrivo a sorpresa di un allenatore di questo calibro ha legittimato un po’ tutti a pensare in grande, facendosi scudo di una frase che ormai risuona un po’ ovunque: “se hanno annunciato Mou così dal nulla, tutto è veramente possibile”. E così, negli ultimi giorni abbiamo letto anche nomi del calibro di Kane, Hazard e Ronaldo accostati alla squadra giallorossa, come se il fascino dello Special One possa da solo bastare ad alimentare voli pindarici e sogni quasi irrealizzabili.

Calciomercato Roma, si raffredda la pista Nandez

Sondato dalla dirigenza romanista già prima dell’ingaggio dell’allenatore portoghese, Nahitan Nandez non sembra al momento una priorità in casa romanista. Con l’approdo dell’ex Tottenham sulla panchina, la pista che porta all’uruguaiano si è raffreddata, secondo quanto raccolto dalla redazione di Asromalive.it. Il poliedrico centrocampista ex Boca molto probabilmente lascerà il Cagliari la prossima estate, ma in questo momento l’ipotesi estero sembra più concreta, fermo restando il gradimento del club capitolino nei confronti del 25enne.