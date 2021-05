Calciomercato Roma, Bale giallorosso: pazza idea dalla Spagna. La clamorosa indiscrezione che ha fatto subito il giro del web.

Calciomercato Roma Bale / Un mercato nel quale si cercherà di capitalizzare al massimo ogni tipo di occasione. Così si può riassumere quello che molto probabilmente sarà il leit motiv di una sessione estiva, nella quale i vari club dovranno per forza di cose avere un occhio di riguardo per il bilancio, pur nell’ovvia necessità di rimpolpare le proprie rose con acquisti mirati.

E proprio come “occasione” potrebbe essere bollata l’indiscrezione che rimbalza dalla Spagna, secondo la quale alla Roma sarebbe stato accostato il nome di Gareth Bale. Il gallese, che ha militato in questa stagione in prestito al Tottenham, ma di proprietà del Real Madrid, è alla ricerca di un club nel quale provare a ritrovare stimoli e motivazioni.

Impresa piuttosto ardua, se si considera che il classe ’89 sembra essere il lontano parente di quello ammirato qualche anno fa dalle parti di White Hart Lane; al punto che si vocifera anche che l’ala appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione, per dedicarsi al golf.

Tuttavia, secondo todofichajes.net, l’ipotesi Bale-Roma non è mera utopia, anche se ovviamente ci sono vari ostacoli che comunque devono essere presi in considerazione.

Prima di tutto, la questione economica. Appare piuttosto improbabile che Bale decida di accontentarsi di un contratto inferiore ai 15 milioni di euro annui: emolumenti che non potrebbero essere pagati in parte dal Real, perché il contratto del gallese scade il prossimo anno, e qualora andasse via in prestito, dovrebbe necessariamente rinnovare con le Merengues.

Altro aspetto da tenere in considerazione: il rapporto con Mourinho. All’indomani dell’addio dello Special One, Bale fu tra i primi a lanciare frecciatine neanche troppo velate all’indirizzo del suo ex allenatore, reo di applicare schemi troppo conservativi, e di arretrare troppo il baricentro della squadra. Ma è anche vero che Mourinho non si è opposto, alla fine, all’arrivo dell’esterno in Inghilterra, sebbene pare che Bale non fosse nella lista dei calciatori appetibili, avendone osteggiato la candidatura.

Per un club che ha avviato un certo tipo di progetto con i giovani, poi, l’approdo di Bale nella Capitale rischierebbe di creare un effetto boomerang non indifferente; ovviamente non è un’idea da escludere a propri, ma sono ridotte al lumicino le possibilità che possa concretizzarsi.