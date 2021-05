Calciomercato Roma, svolta Buffon | “Se chiamassero, saremmo interessati”

Buffon-Roma, calciomercato: la rivelazione dell’agente Silvano Martina può aprire scenari interessanti per il futuro

Calciomercato Roma Buffon / Dopo aver annunciato il suo addio alla Juventus, il futuro di Gigi Buffon è uno dei temi all’ordine del giorno. L’ex portiere bianconero ha ancora voglia di mettersi in gioco, e cerca un’esperienza che possa essere stimolante e probante sotto tutti i punti di vista. Come rivelato dal diretto interessato a margine della partita del Cuore, si riserverà qualche settimana per sciogliere le riserve: le proposte sul tavolo ci sono, staremo a vedere in quale direzione si orienterà la scelta di Supergigi.

L’agente dell’estremo difensore, Silvano Martina, intanto, ha rilasciato ad A Bola un interessante dichiarazione, nella quale ha fatto il punto della situazione in merito alle voci che hanno accostato con insistenza il suo assistito al Benfica.

Calciomercato, Buffon accostato alla Roma | La rivelazione dell’agente

Buffon Roma calciomercato / Martina ha infatti dichiarato: “Se il Benfica ci dovesse chiamare, prenderemmo in considerazione l’offerta. Ma al momento posso dire che non abbiamo parlato né con i dirigenti del club portoghese, né con intermediari.” L’agente di Buffon glissa dunque sull’ipotesi Benfica: pre tattica o verità? Difficile saperlo: l’ex capitano della Juventus interessa anche alla Roma, con Mourinho che avrebbe espressamente richiesto un portiere d’esperienza e di qualità, che abbia calpestato palcoscenici internazionale. Buffon è nella lista, ma sarà lui a decidere: seguono aggiornamenti.