Calciomercato Roma, fuga dall’Inter | Mourinho all’assalto

Calciomercato Roma, la società giallorossa vuole fare un tentativo per il difensore dell’Inter, seguito da tempo da Mourinho.

Mourinho e Tiago Pinto sono al lavoro per costruire la Roma che verrà. Si interverrà su tutti i reparti con pochi acquisti, ma di qualità ed esperienza. Uno dei ruoli che ha mostrato più lacune in quest’ultima stagione è la difesa.

Soprattutto nei centrali, a parte Mancini, non c’è un altro calciatore affidabile o sul piano tecnico o su quello fisico. Smalling infatti, dopo l’anno sfortunato (per colpa degli infortuni) appena concluso, non dà quelle certezze che Mourinho pensa di avere per tutto l’arco della stagione.

Ibanez e Kumbulla invece, chi per calo di rendimento e chi per poca continuità, non rappresentano, almeno nell’immediato, calciatori su cui affidare le chiavi della difesa. Per questo la dirigenza giallorossa pensa di fare uno sforzo economico su questo ruolo.

Calciomercato Roma, Mou vuole Skriniar

La Gazzetta dello Sport conferma quanto anticipato dai colleghi di “interlive.it” in merito ad un interessamento della Roma per Milan Skriniar. Il difensore slovacco dell’Inter è uno dei papabili addii in casa neroazzurra, dopo la rescissione consensuale di ieri avvenuta con Antonio Conte.

L’Inter ha bisogno di fare cassa e non sono da escludere un paio di cessioni rilevanti. Una di queste potrebbe essere proprio il perno della difesa neroazzurra in questa stagione. Il centrale slovacco è un vecchio pallino di Mourinho, che l’avrebbe voluto prima al Manchester United e poi al Tottenham. Proprio la scorsa estate Skriniar era stato ad un passo dagli Spurs, ma l’elevate richieste dell’Inter (50 milioni) e il veto di Conte fecero saltare tutto.

Nella nuova Roma dello Special One serve un centrale dominante fisicamente come lui e per questo un tentativo per portarlo a Trigoria verrà fatto.