Calciomercato Roma, colpo a zero: secondo tentativo Mou

Calciomercato Roma, Mourinho ci prova di nuovo per il colpo a parametro zero: e c’è un retroscena che fa ben sperare

La Roma studia il colpo. E lo fa pensando in grande. Cosa che senza Mourinho, onestamente, non avrebbe potuto fare. Si cerca un difensore, uno di quelli importanti, che possono anche cambiare le sorti della stagione. Perché se parli di Boateng devi per forza dire così.

Il difensore è svincolato. E prendeva dal Bayern Monaco 11 milioni di euro a stagione. Una cifra che va oltre quello che i Friedkin possono spendere. Ma c’è un retroscena, raccontato da forzaroma.info, che apre le porte a qualsiasi scenario. Due anni fa infatti l’allenatore portoghese ha ci aveva già provato a strappare Boateng al Bayern per portarlo al Manchester United. Ma non ci riuscì.

Calciomercato Roma, il retroscena Boateng

Dopo quell’offerta rifiutata, il difensore aveva dichiarato: ”Ho chiamato José, e l’ho ringraziato per averci provato così tanto a prendermi. Gli ho detto che per me era un onore il suo interessamento. Gli ho anche spiegato che non è facile lasciare il Bayern e per farlo devo essere sicuro che con il club sia tutto a posto”. Parole che potrebbero adesso cambiare lo scenario.

Boateng, come detto, ha uno stipendio altissimo. E servirebbe sia uno sforzo suo e anche uno della Roma. Mourinho ha chiesto alla società un difensore importante. E questa potrebbe essere l’occasione adatta per trovarsi. Ricordiamo che c’è sempre il decreto crescita che potrebbe venire “incontro” alle casse giallorosse. Anche se al momento sembra tutto fuori dalla portata. Ma c’è un piccolo spiraglio. E la Roma proverà a inserirsi nello stesso per cercare di chiudere una trattativa che potrebbe davvero cambiare tutto il mercato dei gialloros.